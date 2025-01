Inclusione al centro di Erasmus+ | negli ultimi anni l’8% in più è partito grazie a sostegno economico fornito Il Rapporto

Leggi su Orizzontescuola.it

Circa il 93% degli esperti intervistati considera Erasmus una grande opportunità per realizzare e sostenere delle attività che non potrebbero essere finanziate in un altro modo. L'89% degli intervistati riconosce l'impulso all'innovazione dato dal Programma Erasmus, per il 98,6%contribuisce all'internazionalizzazione delle organizzazioni partecipanti.L'articoloaldiin più è. Il