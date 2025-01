Lanazione.it - Incendio in una ditta, arrivano i vigili del fuoco

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 28 gennaio 2025 –stamani in unain via Marcacci vicino al distaccamento deidel. È successo intorno alle ore 09:30. L’entità del rogo, spiegano idelintervenuti, ha reso necessario l’intervento di un’altra squadra di supporto dalla sede centrale di Pistoia intervenuta con due automezzi. Il loro intervento si è reso necessario per la necessità di supporto idrico. L’, scaturito per cause in via di accertamento, è stato contenuto ed estinto nel giro di un’ora. Le squadre hanno poi proceduto alle operazioni di bonifica del sito e la chiusura dell’intervento con i rilievi di prassi.