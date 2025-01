Riminitoday.it - In provincia ci sono quasi 13 mila alloggi sfitti. I sindacati: "Così ci rimettono solo gli inquilini, mai i proprietari"

12.600 le unità abitative sfitte indi Rimini. Questi i dati emersi nell’ambito della commissione consiliare del Comune di Rimini tenutasi il 27 gennaio. Numeri su cui Cgil, Spi Cgil e Sunia Rimini non esitano a esprimersi. “Siamo in un libero mercato o in un ‘simil monopolio’?”.