Fanpage.it - In arrivo la nevicata più forte dell’inverno nei giorni della Merla: dove e quando, le previsioni meteo

Leggi su Fanpage.it

Sull'Italia è attesa un’intensa fase di maltempo nei. Inun carico abbondate di neve sulle nostre montagne, in particolare in Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Tuttavia in alcune zone del Paese si toccheranno temperature sopra la media stagionale (oltre 22 gradi sulle Isole maggiori e gran parte del Sud)