Una parola piena di vitalità, ricca di sinonimi, utilizzata nel linguaggio corrente, da tutte le generazioni. Un lemma vivo.è una parola composta di origine latina formata dal prefisso -in e dal verbo “parare“ che si può tradurre fedelmente con “procurarsi qualcosa“. E in effetti quando impariamo “ci procuriamo“ qualcosa in più, una risorsa, un’abilità, una competenza. È un verbo attivo, che implica un’apertura fisica e mentale: sono pronto ad accogliere qualcosa che ora non possiedo. E la bellezza di questo termine risiede proprio nel suo dinamismo e nella sua natura attiva:non è un atto passivo di ricezione di informazioni, ma un processo attivo, in cui siamo noi a fare nostro ciò che ci viene insegnato. È un’arte che permette di trasformare ciò che apprendiamo in qualcosa di utile e significativo, che possiamo applicare nella vita quotidiana.