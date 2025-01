Lanazione.it - Il week end del Rugby Valdarno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Lo scorso fine settimana le squadre dei Lupi delhanno affrontato con formazioni falcidiate dall' influenza e da vari infortuni i propri avversari. Sabato è toccato ai ragazzi dell'U14 affrontare a Prato con i giocatori contati il Gispi Prato (33-12) ed il Florentia (38-0), risultati che non rendono onore alla grinta dimostrata. Domenica è toccato alla u16, che con una formazione molto rimaneggiata a Scandicci ha combattuto e resistito un tempo contro i forti ragazzi di Scandicci che hanno poi dilagato nel secondo tempo. Gli allenatori sono rimasti soddisfatti dalla prestazione dei loro ragazzi. Coriacei e combattivi fino alla fine. Impegno difficile anche per la under 12, affrontato con un organico ridotto ma che ha ben figurato allo stadio Mario Lodigiani di Firenze Fango e divertimento infine per i 5 piccoli lupi under 6 che si sono presentati sul campo di Coiano(PO).