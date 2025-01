Ilgiorno.it - Il Sangue di Nettuno torna “a galla”, dopo un anno sul fondo del lago di Como

Sondrio, 28 gennaio 2025 – Adesso la parola passa ai sommelier, che avril compito di esprimere un giudizio da esperti su un vino decisamente molto speciale già dal nome:di. Ancora più speciale se si considera che ha trascorso gli ultimi dodici mesi ad affinare a una profondità di 22 metri, con una temperatura costante tra i 10 e 12 gradi. Così come la cassa con le sette bottiglie di Sassella 2018 era stata portata sott’acqua da alcuni soci del Valtellina Sub unfa, così domenica sotto una pioggia scrosciante e la supervisione degli istruttori Dino Bianchini e Marco Aureli è toccato a quattro allievi di terzo livello, i più esperti degli attuali corsi, riportarla in superficie. Sono Ivano Benazzo, Guglielmo Cannella, Niccolò Tampini e Riccardo Nesa, quest’ultimo figlio del viticoltore che ha prodotto ildi