Fanpage.it - Il raduno europeo dell’estrema destra si terrà in Italia, parola d’ordine: remigrazione

Il prossimo 17 maggio l'estremista diMartin Sellner, già allontanato da Svizzera e Germania per i contenuti razzisti delle sue conferenze, dà appuntamento a Milano per parlare di. "In Usa le deportazioni sono già iniziate", esultano gli organizzatori invitando ad acquistare i biglietti in anticipo.