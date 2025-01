Milanotoday.it - Il palazzo di Porta Nuova venduto per 55 milioni

Leggi su Milanotoday.it

Passa di manoLybra, edificio tra gli ultimi a essere stati realizzati a, per la precisione tra via Sassetti e via Confalonieri. Si tratta di 8.400 metri quadrati abbondanti, destinato a diventare nuovo quartiere generale di Sap, la multinazionale tedesca leader nel software.