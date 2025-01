Panorama.it - Il paese delle meraviglie di Christian Dior

Anche Maria Grazie Chiuri, come Daniel Roseberry, decide di fare un salto nel passato per riportare in passerella con la nuova collezione Haute Couture SS 2025/26 la moda scenografica di un tempo. E così, lei diventa Alice e l’atelier si trasforma nel, dove ogni specchio ha permesso alla direttrice creativa di destreggiarsi tra epoche passate, trasportando nel presente solo il meglio. Di particolare ispirazione è stata la linea Trapèze del 1958, collezione di debutto del giovane Yves Saint Laurent per, dove per la prima volta il corpo scompariva sotto silhouette morbide e fluide. Il primo look che apre la passerella quasi ricorda il bianconiglio, con la sua lunga giacca, che ci dà il benvenuto nelfirmato. Dopo di lui sfilano abiti impalpabili che dal nero virano verso le tonalità del burro e dell’avorio, con mezze crinoline che adottano molteplici significati, dalla proposta in pizzo bianco d’ispirazione infantile alla versione gabbia decorata con nastri che prendono le sembianze di ramoscelli con fiori ricamati.