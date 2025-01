Ilgiorno.it - Il giudice svizzero dà ragione a Fabregas: niente sfratto. E ora l’allenatore va al contrattacco

Leggi su Ilgiorno.it

La pretura di Lugano ha respinto l'istanza dipresentata dal proprietario dell'abitazione di Bissone, in Canton Ticino, abitata dall'allenatore del Como, Cesc Fabregàs, e dalla sua famiglia. La vicenda risale allo scorso settembre, quando l'ex campione del mondo di calcio con la Spagna era stato accusato di non avere versato alcune mensilità di affitto. In tribunale, il suo avvocato ha spiegato che la mancata corresponsione delle somme dovute era legata al fatto che l'inquilino aveva ravvisato una serie di difetti anche gravi all'interno dell'appartamento, come nel caso di alcune infiltrazioni di acqua e di umidità, e che per questo aveva cercato, invano, di raggiungere un accordo con il proprietario. Incassato il parere favorevole del pretore luganese, Fabregàs ha richiesto a sua volta una disdetta straordinaria del contratto, lamentando una violazione della sua privacy, conseguenza delle dichiarazioni alla rilasciate alla stampa dallo stesso proprietario di casa lo scorso settembre.