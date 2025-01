Unlimitednews.it - Il Genoa continua a risalire, battuto il Monza 2-0

Leggi su Unlimitednews.it

GENOVA (ITALPRESS) – Non c’è gioia per ila Marassi, in una gara che è stata a lungo a rischio per il maltempo e l’allerta arancione che hanno colpito Genova e la Liguria: vince il Grifone 2-0, pescando in difesa (De Winter e Vasquez) i gol da tre punti. Bocchetti, bandiera rossoblù da giocatore, lancia subito tra i titolari Urbanski e conferma Maldini-Caprari contro undall’assetto difensivo ed efficace. I biancorossi reggono il colpo in avvio e hanno la miglior chance quando, al 16?, Kyriakopoulos sfiora la rete con una sassata a fil di palo. Quella conclusione, nata dopo un’azione rugbistica avviata da Maldini e rifinita da Caprari, sarà di fatto l’unica chance da gol biancorossa. Da qui in poi è ila prendere in mano la gara, andando vicino al gol con Miretti e sprecando una grande chance al 31?: Kyriakopoulos stende Vasquez ed è rigore, ma Turati ipnotizza Pinamonti.