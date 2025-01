Lanazione.it - Il Consorzio Leonardo vince ancora. La Mens Sana Siena si inchina

Leggi su Lanazione.it

Il superbo tris. Terzo successo consecutivo per ilServizi e Lavori Quarrata di coach Alberto Tonfoni, che trascinato da Tiberti (nella foto, 20 punti e 15 rimbalzi), Regoli (20 punti e 12 rimbalzi) e Artioli (18 punti) viola il PalaEstra dibattendo in volata, 66-64 (20-12, 34-32, 51-54), lanel nono turno del girone di ritorno del torneo di serie B Interregionale. Una vittoria che consente ai mobilieri di raggiungere in graduatoria proprio i senesi a 22 punti: ma i nostri sono al quinto posto per il vantaggio negli scontri diretti, ad appena 2 lunghezze dalla terza piazza occupata da Costoneed Empoli. I quarratini si presentano privi di Calabrese e Angelucci, ma hanno a disposizione il debuttante Mongelli. Il primo quarto è appannaggio dei pistoiesi, nel secondo periodo c’è la reazione dei padroni di casa.