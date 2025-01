Trevisotoday.it - Il Cnr e il Cavanis di Possagno per la didattica tecnologica integrata

L’IstitutoCanova diha siglato un accordo con l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Roma per la formazione dei propri docenti e per dare la possibilità agli studenti frequentanti di potersi interfacciare con le più innovative tecnologie a supporto della scuola.