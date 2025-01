Anteprima24.it - Il Benevento Calcio incontra gli studenti dell’Alberti

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 31 gennaio (ore 10:00), presso l’Aula Magna sita in via Calandra 4, ilincontrerà glidell’IIS Alberti. Il programma prevede la presenza di alcuni dirigenti e giocatori della società giallorossa, tra cui il Club Manager Alessandro Cilento, il portiere (e studente Alberti) Alessandro Nunziante, Nicolò Manfredini ed Ernesto Starita.Sarà un’occasione unica per promuovere il dialogo tra i giovani e i protagonisti delcittadino, valorizzando temi come il lavoro di squadra, l’importanza dello studio per la crescita personale e i valori educativi dello sport. Durante l’evento, gliavranno l’opportunità di interagire direttamente con i calciatori e lo staff tecnico, ponendo domande e ascoltando le loro esperienze.L'articolo Ilgliproviene da Anteprima24.