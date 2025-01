Ilrestodelcarlino.it - Il 26esimo trofeo messo in bacheca

L’ottava Coppa Italia messa ineleva la Lube a quota 26 trofei conquistati nella sua storia. La società più vincente in Italia nel nuovo millennio. Seconda invece è Trento con 21. Tutto iniziò nel 2001 con le vittorie di Coppa Italia e Coppa Cev, i tricolori sono stati presi invece nel 2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021 e 2022. L’ultimo successo risaliva a quasi 3 anni fa, poi c’erano state le due finali di Supercoppa perse al tie-break contro Perugia, ma resta il fatto che nell’ultimo decennio laè andata riempiendosi in modo vertiginoso. Siamo a 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 8 Coppa Italia, 3 Coppe Cev, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppa. Peraltro questa coppa avvicina i biancorossi a Modena che ha il primato di coccarde tricolori con 12. A livello individuale Podrascanin è arrivato a 4 successi in Coppa Italia e Balaso a 3, tutti con la Lube per il capitano, mentre per gli altri compagni si è trattato della prima volta.