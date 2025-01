Ilgiorno.it - I ragazzi disegnano il logo del distretto

Ildelcommerciale locale? A San Giuliano loi giovani. Ha visto la realizzazione di 70 disegni da parte degli studenti dei comprensivi Montessori, Fermi e Cavalcanti il concorso creativo indetto dal Comune per contribuire a valorizzare le attività commerciali. Tutti i lavori sono stati esposti in una mostra e ora verranno valutati e presi in esame per la realizzazione delufficiale del. Intanto, gli istituti scolastici che hanno partecipato al concorso hanno ricevuto una targa e un premio in denaro. "Nei lavori presentati – osserva l’assessore al commercio Alfio Catania – abbiamo ritrovato storie di vita quotidiana, di momenti condivisi e di luoghi amati, da cui emerge un’immagine del commercio come luogo d’incontro, di scambio, di relazioni". A.Z.