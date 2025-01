Ilgiorno.it - I carabinieri gli ritirano la patente e lui mette sui social un video in cui li insulta: denunciato per vilipendio

Gonzaga (Mantova) – Era statodaiperché si era rifiutato di sottoporsi al test per verificare se stesse guidando sotto effetto di stupefacenti. Per lo stesso motivo gli era stata ritirata la. Non pago, un 23enne di Gonzaga aveva pensato bene di girare undavanti alla sede della Compagniamostrando il dito medio e accompagnando le immagini con insulti. Un colpo di genio che gli è costata un’ulteriore denuncia, questa volta per. Nei guai è finito un ragazzo del luogo, che probabilmente non ha gradito i provvedimenti presi qualche giorno fa nei suoi confronti. E così ha pensato di vendicarsi con uningiurioso pubblicato su Instagram. Dopo una breve indagine telematica, i militari sono riusciti ad acquisire il, nonostante fosse stato rimosso dal giovane.