I 49 migranti in Albania ma 5 sono già stati riportati in Italia

Feedpress.me - I 49 migranti in Albania, ma 5 sono già stati (ri)portati in Italia

Leggi su Feedpress.me

scesi in 49 dal Cassiopea arrivato in mattinata nel porto di Shengjin. Tuta azzurra, cappellino in testa, in mano una busta bianca con le loro poche cose. S ono iselezionati per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera in. Ma in serata già in cinque (due gambiani, due bengalesi ed un ivoriano)trasferiti a Brindisi dopo lo screening svolto nell’hotspot:.