Hamilton in pista con Leclerc | nuovi test a Barcellona per la Ferrari

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Oggi scende inladi Lewis. In attesa del debutto ufficiale nel mondiale 2025 di Formula 1, in programma il weekend del 16 marzo in Australia, il pilota inglese tornerà sulla SF-23, proprio come avvenuto nei primi giri con la Rossa a Fiorano, aal fianco di Charles. In .