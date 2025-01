Pisatoday.it - Guasto al forno crematorio, Socrem Pisa: "Sia attivata una seconda linea"

Leggi su Pisatoday.it

Il Consiglio Direttivo della Società di Cremazionena interviene circa la sospensione dell'attività di cremazione a seguito di unall'impianto comunale del Cimitero suburbano, auspicando che "si proceda in tempi celeri alla sua riparazione per non procurare gravi ulteriori disagi e.