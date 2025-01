Lapresse.it - Gru crolla su un palazzo a Roma, un testimone: “Per poco ci scappava il morto”

Nessun ferito ma molta paura a Tor Marancia,sud, per il crollo di una gru su una palazzina di cinque piani. È successo nelle prime ore del mattino in Via Giana Anguissola quando una gru a “T” si è spezzata a pochi metri dalla base di cemento che la ancora a terra. Colpiti due balconi e un automobile parcheggiata nella via. Per fortuna nessuno si trovava nei punti dell’impatto. La costruzione delera quasi terminata anche se alcune persone già vivevano negli appartamenti ultimati che sono stati immediatamente evacuati. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, della Polizia e Protezione Civile intervenuti sul posto, le cause potrebbero attribuirsi al forte vento di lunedì sera e alle condizioni della gru nel punto in cui si è spezzata. “Già è tanto che non è ci scappato ilqua.