Laprimapagina.it - Google Maps aggiornerà le mappe a seguito delle decisioni di Trump su toponimi geografici

si adeguerà alle recentidi Donald, modificando la denominazione del Golfo del Messico in “Golfo d’America” e restituendo il nome storico di “Monte McKinley” al picco Denali in Alaska. L’azienda ha confermato che applicherà questi cambiamenti non appena saranno ufficialmente registrati nel Geographic Names System degli Stati Uniti. L’aggiornamento riguarderà gli utenti dinegli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo, come in Italia, apparirà la dicitura doppia: “Golfo del Messico (Golfo d’America)”.Non è una novità assoluta. Un approccio simile era già stato adottato in precedenti casi di dispute territoriali come per il Mar del Giappone e il Golfo Persico. Il cambiamento sarà visibile ai circa due miliardi di utenti globali non appena leufficiali del governo americano saranno aggiornate, influenzando anche altre piattaforme come Apple, che probabilmente adotteranno una posizione simile.