Ilrestodelcarlino.it - Gonfiare le ruote della bici. Una colonnina in stazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riparare ele gommecletta. Un servizio gratuito ora disponibile anche a Russi, dove è stata installata la primamultifunzione dedicata proprio a questo: una novità che vuole incentivare la mobilità sostenibile dei cittadini. Laè posizionata di fronte allaferroviaria, in vialeRepubblica: un punto scelto perché è qui che sono diretti ogni giorno molti pendolari ciclisti di Russi. È dotata di una pompa perle gomme compatibile con diverse tipologie di valvole. È inoltre a disposizione un kit di utensili per eseguire piccole riparazioni o manutenzioni in modo semplice. "Cittadini e visitatori sono invitati a usufruire del servizio rispettandone l’utilizzo – si legge in una nota del Comune di Russi –, affinché resti disponibile a tutti: si tratta, infatti, di un’opportunità per sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro con responsabilità e attenzione all’ambiente".