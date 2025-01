Sport.quotidiano.net - Golf Bologna, alle loro spalle si sono piazzati Minghelli e Paolini. ’Taylor Made’, De Vito Piscicelli trionfa in coppia con Morselli

Cambiando i compagni di gioco, il risultato non cambia. Così, sabato 25 gennaio, Maurizio desi è imposto nella tappa del circuito Taylor MadeCup andata in scena al. Al posto della figlia Giulia, al suo fianco c’era Massimoche ha dato un valido supporto. Su un percorso appesantito ma giocabile iistiscesi in campo a coppie con la prima partenza programmataore 10, per permettere di scongiurare l’eventuale problema dei green congelati. La formula 4 pla migliore prevedeva il completamento di ciascuna buca con la propria pallina, quindi la scelta del punteggio migliore della. Dehanno completato le 18 buche da campionato con 39 punti, giocando tre colpi meno dell’handicap di gioco attribuito.sp, siClaudioe Massimo, spesso sul podio nelle gare del circolo di Monte San Pietro, a una sola lunghezza.