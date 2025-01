Ilgiorno.it - Gli agenti della Questura di Como a lezione di guida sicura con l’Automobile Club

, 28 gennaio 2025 – Per tre giornate glidi, parteciperanno a un corso diavanzato, grazie alla collaborazione stipulata tra il questore Marco Calì e il presidente deld’Italia diEnrico Gelpi, che ha dato la sua disponibilità a far partecipare all’iniziativa un piccolo gruppo scelto di poliziotti. La primasi è svolta questa mattina alla pista del Centro Aci Vallelunga di Lainate, nel Milanese, e sarà seguita da altre due date, il 3 e l’11 febbraio. Gli obiettivi “Il corso – spiega la– darà la possibilità agliPolizia di Stato, di acquisire quella consapevolezza sulle tecniche diche solo gli esperti istruttori messi a disposizione dell’Aci possono impartire. Nozioni sia sullain sicurezza che sul rispetto delle norme dinamiche a cui le autovetture sono sottoposte in particolari sollecitazioni ed infine sulle varie tecniche di disimpegno in situazioni di criticità che i poliziotti possono incontrare durante il loro delicatissimo impiego quotidiano.