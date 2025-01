Romatoday.it - Giubileo, case popolari, "nasoni". Tutte le app di Roma e su Roma

In una città caotica e con servizi spesso malfunzionanti la tecnologia può rappresentare un’essenziale ancora di salvezza per chi ci vive. In soccorso ai cittadini, ben prima dell'ideazione dell'IT Wallet, sono state create centinaia di app scaricabili su iPhone e Android, che aiutano gli utenti.