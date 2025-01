Livornotoday.it - Giorno della memoria, otto nuove pietre d'inciampo a Livorno: a chi sono dedicate e le loro storie

Leggi su Livornotoday.it

In occasione del, durante il quale si commemorano le vittime dell'Olocausto, astate inaugurated'in via Pellettier e una sarà scoperta nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, in Borgo Cappuccini. Le primein ricordo dei membri