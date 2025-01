Quotidiano.net - Giorni (della Merla) di tempesta sull'Italia: serie di cicloni in arrivo

Le previsioni meteo: piogge, temporali, vento forte. Nubifragio con allagamenti a Firenze, allerta rossa per lain Emilia Romagna. La neve in alcune zone delle Alpi potrebbe superare i 2 metri di accumulo. Mareggiate con onde che in Liguria potrebbero superare i 5 metri