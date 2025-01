Quotidiano.net - Giorgia Meloni riceve avviso di garanzia: "Difendo la sicurezza nazionale"

"Io penso che valga oggi quello che valeva ieri, non sono ricattabile non mi faccio intimidire è possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani soprattutto quando è in gioco ladella nazione. A testa alta e senza paura". Così la presidente del Consiglioin un video diffuso sui social nel quale ha annunciato di avere ricevuto undiper il caso Almasri.