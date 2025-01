Laprimapagina.it - Gianni Alemanno, una decisione ingiusta: perché un leader politico non merita un trattamento simile

Leggi su Laprimapagina.it

Rimane in carcere, arrestato nella notte del 31 dicembre dopo la revoca dei servizi sociali a causa di presunti “gravissimi” e “reiterati” comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. L’ex sindaco di Roma e ministro, che stava svolgendo attività presso la struttura “Solidarietà e Speranza”, è stato condannato a un anno e dieci mesi di detenzione per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta sul Mondo di Mezzo.Nonostanteabbia già scontato parte della pena, i giudici non hanno riconosciuto i mesi passati ai servizi sociali nel 2023-2024. In un’udienza del 24 gennaio, l’ex sindaco ha ammesso di aver commesso errori a causa della sua passione per la politica, ma ladel Tribunale di Sorveglianza lo ha portato di nuovo in carcere.