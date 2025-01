Agi.it - Gianni Alemanno resterà in carcere per un anno e dieci mesi

AGI -, ex sindaco di Roma e segretario del movimento 'Indipendenza',inper 22. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Roma dopo l'arresto avvenuto nel tardo pomeriggio del 31 dicembre scorso. L'ex sindaco di Roma era finito inper la violazione degli obblighi imposti. Secondo quanto contestato avrebbe utilizzato il beneficio della pena alternativa per svolgere attività politica. Circostanza che lo stessoha poi confermato nel corso dell'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza, sostenendo di aver agito "per amore della politica". Le motivazioni non hperò convinto i giudici a mitigare nuovamente la pena, concedendo all'ex sindaco di Roma, esponente della destra, un'alternativa alcon la riduzione a 18anziché 22 da scontare.