Ilfoglio.it - Gasparri: "L'avviso di garanzia a Meloni dimostra che la magistratura va rifondata"

Leggi su Ilfoglio.it

"Ho definito nei giorni scorsi eversivo l'atteggiamento della. Ero stato ottimista: siamo ben oltre", dice il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizioa proposito dell'diarrivato alla premier Giorgiain relazione al caso del rimpatrio di Osama al Njeim Almasri, capo della polizia giudiziaria libica. "Un magistrato già sconfitto palesemente nella sua sortita anti Salvini a Palermo – voleva non so quanti anni di condanna, non li ha ottenuti – mette in discussione mezzo governo con un atteggiamento che conferma l'uso politico della giustizia da parte di molta, di troppa. Sono sconcertato, sono preoccupato per le istituzioni, dobbiamo stare in campo per difendere la libertà, la democrazia, la Costituzione messe in discussione da queste offensive incommentabili.