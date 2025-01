Napolitoday.it - Garnacho-Dorgu e Adeyemi-Chiesa, che intrecci: le ultime sul possibile sostituto di Kvaratskhelia

Leggi su Napolitoday.it

. Il Napoli sfoglia la margherita e nel frattempo continua a battere le due piste. Il Manchester resta fermo su richieste molto alte per l'argentino, mentre per l'esterno tedesco il problema non è l'accordo con il Borussia Dortmund, ma quello con il giocatore.