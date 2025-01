Ilrestodelcarlino.it - Futsal, occasione persa a Modena. Ora c’è la sosta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

UnaCesena sotto tono, impacciata, svagata non ‘cattiva’ quella che ha pareggiato in doppia rimonta 2-2 acontro gli emiliani in piena zona playout e incerottati. I bianconeri non sono stati all’altezza come atteggiamento, meglio invece come occasioni da rete, alcuni giocatori viaggiano a basso ritmo e il croato Jamicic arrivato da poco non è ancora nella migliore condizione fisica avendo giocato nel frattempo in patria non in categorie di livello. Restano comunque quattro i punti di vantaggio sulla zona playout occupata proprio dai gialloblù e dal Leonardo Cagliari, ma è altrettanto vero che di recente i romagnoli non sono mai riusciti ad avere la meglio in uno scontro diretto, solo una sfilza di pareggi. Peccato, un successo acontro una formazione in difficoltà, guidata però da un tecnico di spessore come Cheta, avrebbe significato ipotecare la salvezza, invece la gara è stata raddrizzata a poco più di quattro minuti dal termine dall’italo brasiliano Butturini (il primo sigillo firmato invece da Traversari) dopo che si era andati sotto di due gol.