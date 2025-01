Ecodibergamo.it - Fubal, che sfida con il Barcellona. Siete pronti con i pronostici?

Leggi su Ecodibergamo.it

IL GIOCO DE L’ECO. Il 5-0 allo Sturm Graz azzeccato da 8 tifosi sui 967 partecipanti. E in 132 hanno invece incoronato Retegui come migliore in campo a Como.