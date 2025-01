Bresciatoday.it - Frana sulla strada dopo le intense piogge: code sulla Provinciale

Leggi su Bresciatoday.it

Per il momento è tornato il sole. Ma la pioggia battente di queste ultime ore ha provocato non pochi disagi in tutta la provincia. L'aggregazione valsabbina della Polizia Locale segnala in tal senso una piccolache è cadutache da Preseglie scende verso Odolo. .