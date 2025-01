Parmatoday.it - Forti raffiche di vento in provincia: rami spezzati, alberi caduti e guasti alla rete elettrica

Leggi su Parmatoday.it

Mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Parma. Cinque squadre sono partite dcaserma di via Chiavari per liberare strade intralciate dasulle carreggiate a causa dellediche hanno interessato le zone di Traversetolo, Calestano e Felino.