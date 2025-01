Chietitoday.it - Fochetto è in riabilitazione dopo un brutto incidente e ora ha bisogno di una casa

Leggi su Chietitoday.it

Ungli ha lasciato due femori rotti e il bacino fratturato, ora si sta riprendendo, ma è ancora claudicante e di certo l'ambiente del canile non è adatto a, un cucciolotto di 7 mesi che spera in un futuro migliore. Chi più di lui in questo momento hadi una