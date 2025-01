Lanazione.it - Fiamme in un appartamento a Firenze, evacuate tre persone

, 28 gennaio 2025 – Intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando di, sede centrale e distaccamento di Pontassieve, ieri sera intorno alle 22.45 per un incendio scoppiato in unal primo piano di un edificio in via di Ripoli. Le squadre, intervenute con due mezzi e un’autoscala, hanno evacuato duedall’interessato dallee una terza che si trovava al piano superiore, bloccata dai fumi che avevano invaso il vano scale. Tutti e tre i residenti sono stati affidati al personale sanitario per i controlli e trasportati in ospedale. L’incendio, che ha interessato una stanza dell’abitazione, è stato domato dai vigili del fuoco. Al termine delle operazioni, l’è stato dichiarato non fruibile. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.