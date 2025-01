Cataniatoday.it - Festeggiamenti di Sant’Agata e sicurezza: il Prefetto istituisce le "zone rosse"

Leggi su Cataniatoday.it

A Catania entra in vigore un’ordinanza contingibile e urgente delche introduce il divieto di stazionamento in sei aree della città per soggetti che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, rappresentando un pericolo concreto per lapubblica. Il provvedimento.