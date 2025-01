Cataniatoday.it - Festa di Sant'Agata, abbonamento digitale Amts e bus fino alle 3 di notte

Anche quest’anno, in occasione delle festività die con l’intento di favorire il più possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici per vivere al meglio la città, in particolare le zone del centro storico, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta ha messo in atto alcune iniziative in merito.