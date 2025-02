Gravidanzaonline.it - Federica Pellegrini: “Matilde la mia priorità, ma la persona che mi manca di più è mio marito”

Leggi su Gravidanzaonline.it

La piccolaGiunta ha da poco soffiato sulla sua prima candelina, e, ospite di Verissimo, ha tracciato una sorta di “bilancio” di questo primo anno di maternità, parlando, fra le altre cose, anche del cambiamento del suo rapporto di coppia con il, Matteo Giunta.“Ci manchiamo – ha affermato la “Divina” parlando del, sposato il 27 agosto del 2022 – In questo momento devo dire che la cosa che midi più è lui, perché non c’è tempo. Anche trovare il tempo per una cena da soli, devi incastrare tante cose, poi noi abbiamo messo lei prima di tutto, quindi cerchiamo di levare a lei meno tempo possibile, cerchiamo sempre di essere presenti, quindi a volte ci rendiamo conto che anche solo una cena io e lui da soli, magari passano mesi”.ha ricordato anche di non aver vissuto un parto semplice.