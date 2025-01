Iltempo.it - Federazione Medico Sportiva Italiana, simposio all'Ambasciata d'Italia a Londra

- Il 28 gennaio 2025, presso l'd', asi è tenuto ilscientifico, “Italy and UK pre-participation screening programme from elite to amateur: a common effort to prevent sudden cardiac death in the young”. L'evento, co-organizzato dall'd'e dalla(FMSI), con la diretta collaborazione di Lord Polak, Membro della Camera dei Lords, ha visto cardiologi e medici sportivini e britannici confrontarsi sul tema dei programmi di screening del rischio di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti, a partire dall'esperienza del modellono di Medicina dello Sport. “Questo evento testimonia il valore del modellono di Medicina dello Sport riconosciuto in tutto il mondo. L'è l'unico Paese ad avere delle leggi nazionali per la certificazione di idoneità alla praticae, nel caso di quella agonistica, viene rilasciata esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport, che valuta il rischio sportivo specifico in gara e in allenamento.