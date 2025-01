Oasport.it - F1: Max Verstappen in Aston Martin? Un’ipotesi che avanza

Leggi su Oasport.it

E se Maxstesse per iniziare l’ultimo campionato di F1 alla guida della Red Bull? Una cosa non da escludere secondo i media britannici, che vedono il quattro volte campione del mondo più vicino all’addio alla scuderia anglo-austriaca per approdare all’.A contare, e non poco, sarebbe l’inserimento di Adrian Newey nella scuderia di Lawrence Stroll e la volontà, quella più celata, da parte dell’olandese di voler provare a fare una nuova esperienza anche lontana dal mondo Red Bull.Al momento riscontri non ce ne sono e il tutto sembra che eventualmente possa concretizzarsi nel 2026, quando la Formula Uno affronterà un cambio di regolamento importante per affacciarsi ad una nuova era tecnologica con gli equilibri attuali che potrebbero, verosimilmente, ridisegnarsi.Tasselli da allineare, notizie da verificare, ma soprattutto una cosa: capire cosa vorrà fare Fernando Alonso.