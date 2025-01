Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “L’istinto mi ha portato a firmare con la Ferrari. Avevo bisogno di questa sfida”

Leggi su Oasport.it

Prosegue il conto alla rovescia in vista del prossimo Mondiale di Formula Uno, che prenderà il via ufficialmente a metà marzo con il Gran Premio d’Australia. Il debutto diinsarà uno dei temi caldi di questo primo scorcio di stagione, con il fuoriclasse britannico che ha lasciato la Mercedes dopo 12 anni per coronare uno dei sogni della sua carriera.“Ogni nuova opportunità è un salto nel vuoto. Nessuno di noi può prevedere il futuro, quindi cambiare lavoro, o nel mio caso squadra, comporta sempre un certo livello di rischio. Ma credo che ci sia più rischio nel rimanere in un posto in cui ci si sente a proprio agio e nell’adagiarsi sugli allori“, le parole del quarantenne inglese in un’intervista a LinkedIn.“Chiamatelo istinto o sensazione viscerale, ma sapevo checon laera la mossa giusta per me e che mi avrebbe dato ladi cui