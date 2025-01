Ilfattoquotidiano.it - Ezio Capuano è stato esonerato dal Trapani. Il club: “Condotte irriguardose e gravi offese all’intero gruppo squadra”

non è più l’allenatore del. L’ufficializzazione dell’esonero è arrivata in mattinata. Sono state solamente 8 le gare disputate con un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, l’ultima delle quali arrivata la scorsa domenica a Biella contro la Juventus Next Gen. Ma non sono i risultati ad aver segnato il destino del tecnico (che quest’anno era già alla terza panchina dopo aver cominciato la stagione prima a Taranto e poi a Foggia). Tramite un comunicato, la società ha informato che la decisione è stata presa dopo diversi episodi che hanno rovinato in maniera insanabile il rapporto tra l’allenatore e la.Nello specifico, ilha dichiarato che l’esonero “èmotivato darivolte all’intera, portando i giocatori, all’unanimità, a richiedere l’allontanamento del mister”.