Fanpage.it - Esodo verso Gaza City, gemelli palestinesi si ritrovano dopo un anno di separazione: il video dell’abbraccio

Duesi sono riconosciuti e abbracciati tra la folla in camminola tregua raggiunta con l'accordo tra Hamas e Israele per la restituzione degli ostaggi. I due si sono ritrovati e sciolti in un lungo pianto tra la gente in viaggio.