Iodonna.it - Erin Brockovich “sconvolta” per incendi in California e accusa Edison

Leggi su Iodonna.it

Roma, 28 gen. (askanews) – La celebre avvocata e attivista ambientalista americana, nota al grande pubblico per il film del 2000 interpretato da Julia Roberts, è intervenuta a Pasadena, in, a una conferenza stampa organizzata dagli avvocati dei vigili del fuoco, secondo i quali l’origine dell’o di Eaton, che ha devastato Altadena, nella contea di Los Angeles, è da attribuire al fornitore di energia elettrica Southern.“Sono così triste, sono così sconvolta per la gente di Altadena, per la gente di Pacific Palisades, per la gente di Malibu, per tutti noi in, sinceramente, perché tutto questo continua ad andare avanti”, ha detto.“Questa è un’infrastruttura antiquata e fallita dell’ente pubblico – ha proseguito – Tutti in, compreso l’ente, sapete dei venti di Santa Ana, sapete delle condizioni degli, sapete dove sono i problemi sulla vostra linea e sapete che siete lì per mettere a punto la vostra infrastruttura.