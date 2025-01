Ilrestodelcarlino.it - Entusiasmo rossoblù

Pensando all'attuale situazione felice del Bologna calcio dico due grazie che mai in vita mia avrei pensato di pronunciare. Grazie Juventus per averci preso il mister Thiago Motta, grazie Fiorentina per averci lasciato Vincenzo Italiano. Maddalena Petroni